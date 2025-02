Tony Effe sui social: "Se stasera mi tolgono i gioielli sul palco sali tu Carlo Conti"

"Se stasera mi tolgono i gioielli sali tu a cantare carloconti.tv". E' l'epilogo del caso collana per Tony Effe, che ha caratterizzato la quarta giornata del Festival di Sanremo. In precedenza in conferenza stampa aveva provato a stemperare. "Mi è stata tolta un secondo prima di esibirmi, quando ero già concentrato. Il problema non è la collana in sé, ma il fatto che altri artisti siano saliti con gioielli simili. Se vale per uno, dovrebbe valere per tutti", aveva spiegato il cantante.

La Rai, in mattinata, ha motivato la decisione con il regolamento sulla riconoscibilità dei brand, ma Tony Effe ribatte: "La mia collana non aveva marchi evidenti". L’artista, in gara con 'Damme 'na manò, precisa che la questione non ha influenzato la sua performance, ma evidenzia un trattamento che considera incoerente: "Se un’ora prima in camerino mi dici che va bene e poi cambi idea all’ultimo, è destabilizzante. Comunque era giù di mio".