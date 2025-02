Chi vince Sanremo 2025? Le quote aggiornate e i possibili colpi di scena

Il Festival di Sanremo 2025 entra nella fase decisiva e la battaglia per il trofeo dell'Ariston è più aperta che mai. Se inizialmente la sfida sembrava ridotta a un duello tra Giorgia e Simone Cristicchi, le esibizioni della serata delle cover hanno stravolto i pronostici.

La classifica dei bookmaker si è accesa, con Olly e Achille Lauro in grande ascesa, mentre nuovi outsider emergono come possibili sorprese. Chi salirà sul podio? Chi rischia di finire ultimo? Scopriamo tutti gli aggiornamenti sulle quote di Sanremo 2025.

Giorgia e Cristicchi restano favoriti, ma occhio a Olly e Lauro

La cantante romana ha incantato il pubblico con la sua interpretazione di “La cura per me”, scritta da Blanco e Michelangelo. Ma il colpo di scena arriva con Simone Cristicchi, che ha commosso tutti con “Quando sarai piccola”, già candidato al Premio della Critica Mia Martini.