Il venerdì di Sanremo è la sera di Cover e duetti: vincono Giorgia e Annalisa davanti a Lucio Corsi LE PAGELLE

Va bene tutto pur di cantare Lucio. Passi qualche imprecisione (soprattutto se si esce per primi e tocca rompere il ghiaccio), a volte basta divertirsi per divertire.

Venerdì, Sanremo, Cover e duetti. E' un mantra, si ripete da anni. In questa 75esima edizione di Festival l'unica (ma grande) differenza rispetto agli ultimi tempi è che la gara è fuori gara, vale lo spettacolo per se stesso, i voti non entreranno nel computo della classifica finale. Quindi libertà di scelte, tanto per le canzoni quanto per gli ospiti. Qualcuno (pochi) ha scelto di accoppiarsi tra i colleghi, altra novità del Carlo IV. Per il resto, si comincia, buono show.

Clara con Il Volo - "The sound of silence" di Simon & Garfunkel: voto 5.5

Note positive: Francesca luminosa al pianoforte e il coraggio di tornare sul luogo del delitto, gli scalini su cui è già caduta.

Lucio Corsi con Topo Gigio - "Nel blu dipinto di blu" di Domenico Modugno: voto 10

"Penso che un sogno così non ritorni mai più". Tira un'aria dipinta di blu nel teatrino dell'Ariston quando quell'artista favoloso va in scena dimostrando che "anche u topo può volare".

Serena Brancale con Alessandra Amoroso - "If I ain’t got you" di Alicia Keys: voto 7

Due piccioni con una fava: la scelta perfetta per celebrare la loro Puglia, cantandola (e suondandola al pianoforte) col proprio soul.

Irama con Arisa - "Say something" degli A Great Big World con Christina Aguilera: voto 6.5



Insieme si sposano bene. Ma ce n'è uno che si è messo al servizio dell'altra, capita anche che l'ospite diventi padrona di casa.

Gaia con Toquinho -"La voglia, la pazzia" di Ornella Vanoni: voto 5.5

La canzone è talmente bella che non fa niente se Toquinho e Gaia sembrano non essersi incontrati mai prima d'ora. Lui suona, lei accenna qualche passo ed è Brasile. (Ps. Chissà come la commenterà Ornella)

The Kolors con Sal Da Vinci-Rossetto e caffè: voto 6-

Quando due o più re dei tormentoni si uniscono l'effetto è garantito (e la gente in teatro spettinata).

Marcella Bella con i Twin Violins - "L'emozione non ha voce" di Adriano Celentano: voto 5.5



In qualche modo l'ha portata a casa la pattuglia siciliana. Tra l'inquadratura dell'immenso Gianni Bella (autore del brano), il saluto di Conti che per lui scende in platea, la standing ovation e i gemelli che col violino ripropongono i Coldplay come nel lockdown

Rocco Hunt con Clementino - "Yes I know my way" di Pino Daniele: voto 6+

Cosa accomuna Pino Daniele e due rapper? Napoli, naturalmente. Sul palco erano in tre. Con Pino che è apparso all'inizio e ha cantato alla fine. In mezzo barre ed emozione.

Francesco Gabbani con Tricarico - "Io sono Francesco" di Tricarico: voto 6

Una quantità di Franceschi che nemmeno il 4 ottobre, con una manciata di bambini. Ma quel testo è commovente, grazie per avercelo fatto riascoltare!

Giorgia con Annalisa - "Skyfall" di Adele: voto 8

Due donne che cantano una donna. Lo vedi da come usano la bocca che tecnicamente è perfezione. Solo una domanda: chi ha ospitato chi?

Simone Cristicchi con Amara - "La cura" di Franco Battiato: voto 6



Uma dedica reciproca tra Simone e la compagna. E aramaico, all'inizio e alla fine. Però loro due avrà significato di più che per il resto del mondo.

Sarah Toscano con gli Ofenbach - "Overdrive" degli Ofenbach con Norma Jean Martine: voto 6

Sarah l'ha cantata bene. I ragazzi le hanno fatto da cornice. Niente da segnalare, sono giovani e sperimentano.

Coma_Cose con Johnson Righeira - "L'estate sta finendo" dei Righeira: voto 6

California e consorte avrebbero potuto fare molto di più di quello che non faccia questo successo di per se' (da quarant'anni). L'occhiolino di John alza la media.

Joan Thiele con Frah Quintale - "Che cosa c'è" di Gino Paoli: voto 6-

Semplice, a suo modo rispettosa questa versione (abbastanza) fedele di un capolavoro che si sarebbe prestato volentieri ad una rivisitazione.

Olly con Goran Bregović e la Wedding & Funeral Band - "Il pescatore" di Fabrizio De André: voto 7

La versione gitana di un pescatore sospinto dal vento dell'est a cui il giovane genovese ha aggiunto il giusto, il pubblico c'ha messo mani e "Tu canta e tutto si risolverà... la la la la".

Achille Lauro e Elodie - "A mano a mano" di Cocciante e "Folle città" di Bertè: voto 7

Che fossero in un momento artistico decisamente allineato l'aveva già detto Elodie. E poi c'è la loro folle Roma e "Ancora" un fuoriprogramma a daje 'na mano.

Massimo Ranieri con i Neri per caso - "Quando" di Pino Daniele: voto 6.5

"Arte allo stato puro" ha definito la performance Carlo Conti. Con un'orchestra umana, Massimo dimostra un'altra volta che si può vivere u a lunghissima carriera senza perdere l'amore per questo mestiere.

Willie Peyote con i Tiromancino e Ditonellapiaga - "Un tempo piccolo" di Franco Califano: voto 6

Willie spettatore (ma non troppo) di un momento condiviso in cui Zampaglione è stato condottiero.

Brunori Sas con Riccardo Senigallia e Antonio Dimartino - "L'anno che verrà" di Lucio Dalla: voto 6.5

Fedez con Marco Masini - "Bella stronza" di Marco Masini: voto 8.5

Barre dritte, dirette a quella donna "giovane e glaciale". Una versione "censurata" nel suo testo originale, (tagliata quella parte su cui tanto si era discusso alla vigilia) ma aumentata di parole che Federico aveva bisogno di sputare.

Bresh con Cristiano De Andrè - "Creuza de mä" di Fabrizio De Andrè: voto 7.5

Tre volte l'hanno dovuta ripetere prima che andasse a buon fine. L'esibizione più rocambolesca della serata. Ma tutto di guadagnato, se è servito a rivivere l'atmosfera.

Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento con Neffa - "Amor de mi vida" dei Sottotono e "Aspettando il sole" di Neffa: voto 6.5

Articolati, assortiti eppureamalgamati. Ma quanto sono giusti questi cinque insieme?