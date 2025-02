La pazzia di San Valentino di Achille Lauro per Elodie: sensualità e improvvisazione

Fuori programma nel duetto Achille Lauro-Elodie, come era accaduto in prova. Dopo essersi esibiti in "A mano a mano" e "Folle città", il cantante dedica alla compagna di palco e amica "Ancora" per festeggiare San Valentino. E chiama, accontentato, l’orchestra ad accompagnarlo. Sensualità allo stato puro, hanno eccitato la platea.

E a inizio serata Achille Lauro aveva fatto recapitare in sala stampa rose rosse per tutte le giornaliste con il messaggio: "Non c'è nulla di più incosciente che amare. Buon San Valentino bellezze".