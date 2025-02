Sanremo 2025, è il giorno della finale. Conti: "Mai avuto pressioni dalla Rai su come condurre il Festival". All'1.30 il vincitore

La serata delle cover si conferma uno degli appuntamenti più amati del festival di Sanremo: la gara dei duetti, vinta da Giorgia in coppia con Annalisa sulle note di Skyfall di Adele, ha incollato a Rai1 - in termini di total audience - una media di 13 milioni 575mila telespettatori pari al 70.8% di share. La quarta serata di Sanremo - che ha ospitato l’intervento di Roberto Benigni - è la più vista di questa edizione: il festival di Carlo Conti ha debuttato martedì scorso con 12,6 milioni e il 65.3% di share; nella seconda serata ha raccolto 11,7 milioni con il 64,5%, nella terza 10,7 milioni con il 59,8%. I dati sono riferiti alla total audience, che calcola - oltre alla fruizione televisiva tradizionale - anche la visione in diretta su pc, smartphone e tablet. Nel 2024 la quarta serata del festival aveva fatto segnare - in base ai dati Auditel riferiti però soltanto alla fruizione tv tradizionale - 11 milioni 893mila spettatori pari al 67.8% di share.

La soddisfazione della Rai «La Rai ha proposto ieri una serata superlativa per la qualità artistica e musicale, premiata da ascolti incredibili che - grazie allo splendido lavoro fatto da Carlo Conti e da tutta la squadra Rai - entrano nella storia della televisione. Inoltre, il ritorno di Benigni in Rai, fortemente voluto, rappresenta tutta la forza attrattiva di questa grande azienda». Così l’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e il direttore generale Rai Roberto Sergio commentano la quarta serata del 75° Festival di Sanremo. Carlo Conti: "Difficile capire chi vincerà il Festival" Carlo Conti ringrazia: "Sono numeri straordinari, mi piace chiudere stasera con due compagni di viaggio meravigliosi come Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi". E scherza: "Mi scuso per i sei minuti di ritardo di ieri rispetto a quanto previsto in scaletta". E ancora: "Mi hanno chiesto di fare il Festival della canzone italiana e questo ho fatto. Non cerco confronti e vi ho sempre pregato di non farne. Ho cercato di fare un festival come gli altri tre, che risalgono ad altri mondi: la Rai è sempre quella, io faccio il giullare e grazie a Dio non ho mai avuto pressioni o indicazioni come fare il festival. Ho cercato di fare il festival della canzone, come nelle precedenti gestioni. Poi possono accadere incidenti di percorso, più o meno gravi, che da professionista devi risolvere, come hanno sempre fatto i miei predecessori, Baudo, Mike, Amadeus. Noi non li cerchiamo, ciascuno di noi vorrebbe solo l’attenzione sulle canzoni. Per ora - sottolinea facendo gli scongiuri - è andato tutto molto liscio».