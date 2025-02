Sanremo 2025, Gaia sul palco dell'Ariston con "Chiamo io Chiami tu"

Gaia torna sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2025 con il brano "Chiamo io, chiami tu", una canzone che esplora le dinamiche delle relazioni moderne, tra attese, silenzi e desiderio di comunicare. Con il suo stile raffinato e la sua capacità di mescolare pop e sonorità internazionali, l’artista porta a Sanremo un pezzo che promette di emozionare e far riflettere. In questa intervista, ci racconta il significato del brano, le sue aspettative per il Festival e il legame con il pubblico.

Gaia, bentornata a Sanremo! Che emozioni provi nel tornare su questo palco?

È un’emozione fortissima! Sanremo è un palco magico, un’occasione unica per portare la mia musica a un pubblico ancora più vasto. Sono molto felice di presentare "Chiamo io, chiami tu" perché è una canzone che sento profondamente.

Il titolo è molto diretto. Di cosa parla questa canzone?