Sanremo 2025, Willie Peyote in gara con "Grazie, ma no grazie"

Il Festival di Sanremo 2025 si accende con la serata delle cover, un momento speciale in cui gli artisti in gara omaggiano la grande musica italiana e internazionale con interpretazioni inedite e sorprendenti. Tra i protagonisti di questa serata spiccano Willie Peyote e Ditonellapiaga, due artisti dalla forte personalità musicale, pronti a portare sul palco dell’Ariston una performance che promette di lasciare il segno. In questa intervista, ci raccontano le emozioni di questa esperienza e il significato del brano scelto.

Willie, Ditonellapiaga, cosa significa per voi partecipare alla serata cover di Sanremo 2025?

Willie Peyote: È un’occasione bellissima per rendere omaggio alla musica che ci ha ispirato e per dare un tocco personale a un pezzo iconico. Sanremo è una grande festa della musica e questa serata è un modo per divertirci e sperimentare.

Ditonellapiaga: Assolutamente! È un onore reinterpretare un brano che ha fatto la storia. Abbiamo voluto avvicinarci con rispetto, ma anche con la voglia di metterci qualcosa di nostro.