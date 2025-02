Sanremo 2025: Lucio Corsi e topo Gigio dipingono l'Ariston di blu. Quella strofa in meno (o in più) di Fedez a notte fonda

Davvero, "Penso che un sogno così non ritorni mai più".

Tirava un'aria dipinta di blu dentro il teatrino di ieri sera all'Ariston quando quell'artista minuto e favoloso è andato in scena. Prima un passo indietro. Era il 1958, l'anno in cui il topolino Gigio spuntò nell'aldiqua. Un pupazzo venuto dalla fantasia, "ma al tempo stesso molto più reale di tante persone". A lui, a Lucio Corsi la sorpresa (l'alieno, il cantautore che voleva essere un duro) ha insegnato "come non diventare una marionetta, come fare a tagliare i fili di chi ti vorrebbe muovere a suo piacimento". Esordì con la voce di Modugno quell'animaletto fantastico, perciò portarlo lì a Sanremo dove Mimmo vinse sarebbe stato "come fargli rincontrare la sua canzone". Scattò l'intuizione, la scelta giusta era quella di Volare. Insieme magari, duettando in un ballo che per tre minuti ha sospeso molti tra tasti, armonica e magia.

Tirava un'aria dipinta di scuro dentro il teatro di ieri sera all'Ariston quando quell'artista umano e reale è andato in scena. Sarà che già era notte fonda quando per Fedez è arrivato il suo momento. L'ora della dedica, Bella Stronza di Masini con Masini ("censurata" nel suo testo originale, tagliata quella parte su cui tanto si era discusso alla vigilia. Ma aumentata di parole che Federico aveva bisogno di sputare). Barre dritte, dirette a quella donna "giovane e glaciale", "una statua di sale appoggiata sulle mie ferite" ("Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto. Se vivi di apparenze i giudizi ti feriscono. Mi hai detto che sono la ragione per cui non riesci più ad amare. Ho una cicatrice nella pancia che mi ha fatto meno male").