Chi è Marta Donà, la manager dei record dietro il trionfo di Olly a Sanremo. Per lei è uno storico pokerissimo al Festival

Dietro lo straordinario successo di Olly al Festival di Sanremo (il 23enne genovese ha vinto l'edizione 2025) c'è sicuramente la grande abilità di una manager musicale del calibro di Marta Donà.

Chi è Marta Donà

Laureata in Scienze della comunicazione all’Università di Verona e nipote di Claudia Mori, Marta Donà inizia la sua carriera nel 2006 come addetta stampa, per poi entrare alla Sony Music nel 2009 come press agent. Poi ad un certo Marco Mengoni le propone un’avventura che lei in un primo momento giudica come rivoluzionaria: diventare la manager del cantante laziale.

Accettata questa nuova proposta la Donà inizia a seguire artisti del calibro di Francesca Michielin, segue anche Alessandro Cattelan, Antonio Dikele (fondatore di Esse Magazine), fino ad arrivare ai Måneskin (che segue fino alla vittoria all’Eurovision).

Contestualmente alla sua società (LaTarma Management), affianca anche la società LaTarma Ent e l’etichetta discografica LaTarma Records.