Festival di Sanremo, giù il sipario: grazie Benigni&Cucciari e Fedez. Topo Gigio e i terroni spaccano, ma c'è “troppa” musica LE PAGELLE

Le casse dell'Ariston sono spente ormai da qualche ora ed è tempo di decretare i nostri promossi, rimandati e bocciati dell'edizione 2025 del Festival di Sanremo, la 75sima.

CARLO E I SUOI CONTI 6

"La musica si fa insieme" nel "Festival della normalità". Nessuna eccezione per confermare la regola: "Sanremo è Sanremo", lo canta "Tutta l'Italia" e a 75 anni suonati sa correre (parecchio) da solo. Viva la total audience che come l'autotune non fa miracoli ma concorre.

BENIGNI & CUCCIARI 10

Grazie Roberto e Geppi per esservi fatti spazio senza sgomitare. L'intelligenza naturale è sottile e si sa infilare. Ruba il tempo, scappa, arriva. L'intelligenza naturale è seria anche se si annida tra le risate. Persino la battuta, quando è pensata, fa pensare.

COINCIDENZE E RITORNI 8

Passi Miriam Leone che ritrova Conti dopo miss Italia e Cristicchi «La cura» (versione aramaica) che Battiato cantò all'Ariston nell'anno di Ti regalerò una rosa. Ma Topo Gigio che esordì con la voce di Modugno nel 1958 di Volare è top. Il destino è premeditazione.