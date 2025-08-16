L'ultimo ‘buonasera’ di Pippo Baudo, la commozione di presentatori, cantanti e politici. Carlo Conti: “Con te si spegne la tv”

La notizia della morte di Pippo Baudo ha scosso il mondo dello spettacolo, della politica e dell’informazione. In tanti, da colleghi a istituzioni, hanno voluto rendere omaggio al «re dei presentatori», simbolo della televisione italiana per oltre sessant’anni.

«Ciao Pippo, con te si spegne la tv, la tv che hai inventato, che hai fatto con amore e genio – scrive Carlo Conti – quella dove hai creato cantanti e comici. Ti sono grato prima come spettatore e poi, immeritatamente, come collega. Ciao Maestro».

Sui social, anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricorda Baudo: «Ci lascia a 89 anni uno dei più grandi protagonisti della storia della televisione italiana. Il suo volto e la sua voce hanno accompagnato intere generazioni, regalando emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. Grazie di tutto».

Commosso il ricordo di Gerry Scotti: «Un grande, un gigante, un vero numero uno. Tutti gli dobbiamo qualcosa, come telespettatori e come addetti ai lavori. In un momento di indecisione negli anni ’80, una sua telefonata mi spinse a divenire ciò che sono. Potere della sua voce! Grazie Pippo, l’Italia ti vuole bene».