L'ultimo ‘buonasera’ di Pippo Baudo, la commozione di presentatori, cantanti e politici. Carlo Conti: “Con te si spegne la tv”

La notizia della morte di Pippo Baudo ha scosso il mondo dello spettacolo, della politica e dell’informazione. In tanti, da colleghi a istituzioni, hanno voluto rendere omaggio al «re dei presentatori», simbolo della televisione italiana per oltre sessant’anni.
«Ciao Pippo, con te si spegne la tv, la tv che hai inventato, che hai fatto con amore e genio – scrive Carlo Conti – quella dove hai creato cantanti e comici. Ti sono grato prima come spettatore e poi, immeritatamente, come collega. Ciao Maestro».
Sui social, anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricorda Baudo: «Ci lascia a 89 anni uno dei più grandi protagonisti della storia della televisione italiana. Il suo volto e la sua voce hanno accompagnato intere generazioni, regalando emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. Grazie di tutto».
Commosso il ricordo di Gerry Scotti: «Un grande, un gigante, un vero numero uno. Tutti gli dobbiamo qualcosa, come telespettatori e come addetti ai lavori. In un momento di indecisione negli anni ’80, una sua telefonata mi spinse a divenire ciò che sono. Potere della sua voce! Grazie Pippo, l’Italia ti vuole bene».
Per Alba Parietti «con te si chiude definitivamente un’epoca. Sei stato la Televisione. Duro, esigente, ma capace di dare enormi possibilità. Ti sarò sempre grata per avermi voluta, per avermi anche combattuta, ma soprattutto per avermi insegnato tanto. Sei stato uno di quei padri difficili e straordinari, impossibile farne a meno».
Il dolore della Rai è stato espresso dall’amministratore delegato Giampaolo Rossi, dal direttore generale Roberto Sergio e dal Cda: «Con Pippo Baudo se ne va un pezzo di cuore della tv e una parte fondamentale della Rai. Inventore di televisione, scopritore di talenti, uomo del Festival di Sanremo che ha condotto e pensato più di chiunque altro, senza dimenticare la sua Domenica In e tanti altri programmi. Da oggi la Rai è un po’ più povera, ma ciò che ci hai lasciato resta un’immensa ricchezza».
Simona Ventura lo saluta con poche, sentite parole: «Sei stato il mio maestro, non ti dimenticherò mai. Buon viaggio Pippo».
Dal mondo politico arriva anche il ricordo di Pier Ferdinando Casini: «Con Pippo Baudo se ne va una grande parte della nostra vita. Un grande uomo di televisione, un autentico italiano e sempre un vero democratico cristiano».
Sui social, l’ex premier Matteo Renzi scrive: «Ci lascia un pezzo di storia popolare italiana. Ciao Pippo Baudo».
Un coro unanime di affetto e gratitudine per un uomo che ha fatto la storia della tv, lasciando un segno indelebile nella cultura e nella memoria collettiva del Paese.
