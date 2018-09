Novità in casa Samsung, entro l'anno arriva lo smartphone pieghevole

A pochi giorni dal lancio dei nuovi iPhone, i concorrenti di Apple non stanno a guardare. Samsung pensa ad uno smartphone pieghevole entro quest’anno, mentre Huawei si prepara a lanciare uno nuovo telefono, il Mate 20, e Google ufficializza la data di presentazione del nuovo Pixel.

A rivelare i tempi dello smartphone pieghevole è stato nei giorni scorsi DJ Koh, amministratore delegato della divisione 'mobile' di Samsung.

In una intervista alla Cnbc, ha fatto capire che il dispositivo è quasi pronto per il debutto e dovrebbe essere lanciato entro il 2018. Secondo il Ceo, ci saranno funzionalità sia in modalità aperta sia quando il dispositivo è piegato.

Ed è atteso il 16 ottobre il lancio di un nuovo telefono della famiglia Mate 20 di Huawei. La società cinese è un rivale molto temuto: secondo indicatori recenti di alcuni analisti, ha sorpassato Apple piazzandosi in seconda posizione nel mercato globale degli smartphone. A chiudere il cerchio dei concorrenti, un outsider, Google: il 9 ottobre è attesa la presentazione dei nuovi telefoni Pixel.

E continuano intanto le indiscrezioni sui prossimi iPhone che saranno lanciati il 12 settembre: gli ultimi rumors dicono che quello più economico si chiamerà XC. Mentre il Wsj fa una previsione: le entrate degli Apple Watch fra qualche anno supereranno quelle degli iPhone.

