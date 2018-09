Primo robot moscerino, specializzato nelle acrobazie in volo

Un robot-moscerino specializzato in acrobazie in volo diventa la chiave per studiare i movimenti rapidi degli insetti, come quelli che permettono ai moscerini di sfuggire ai predatori. Lo indica la ricerca pubblicata sulla rivista Science e coordinata dall'università olandese di Delft, con il gruppo di Matej Karasek.

Grazie al robot-moscerino adesso sarà possibile studiare aspetti del volo degli insetti finora molto difficili da osservare, come il decollo, l'atterraggio, le virate veloci e gli inseguimenti. Gli insetti, come è noto, sono tra le più agili creature volanti della Terra, capaci di rapide curve e cambi di direzione per catturare le prede o sfuggire a una mano arrabbiata che li sta scacciando.

Karasek e i suoi colleghi hanno sviluppato un robot autonomo, capace di volare liberamente, ispirato agli insetti, senza coda e con quattro ali. Come nelle mosche, posizione e orientamento di volo del robot sono controllati solo con precisi aggiustamenti nel movimento delle ali.

Il robot può essere usato per studiare le dinamiche di volo di un'ampia varietà di animali volanti. Per dimostrare il suo potenziale nella ricerca sul volo animale, Karasek e i colleghi hanno programmato il robot per imitare le curve rapide e sfuggenti osservate nei moscerini.

Hanno scoperto che, nonostante sia più di 55 volte più grande, il robot può replicare in maniera precisa le manovre dell'insetto.

