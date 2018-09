Gelatiere messinese sul podio di “Scirubetta”: la premiazione a Reggio Calabria

Il gelatiere messinese Giuseppe Arena sul podio di “Scirubetta” con Trionfo d’agrumi. Figlio d’arte, cresciuto con l’amore per la gelateria, Giuseppe Arena a soli 7 anni ha preparato la sua prima granita insieme al nonno e al padre.

Partecipa a numerose iniziative in cui porta in alto la tradizione del gelato artigianale.

Il gelatiere messinese Giuseppe Arena con “Trionfo d’agrumi” ha conquistato il secondo posto nella gara popolare tra i gelati artigianali più buoni di “Scirubetta”, il festival che si è svolto a Reggio Calabria dall’8 al 11 settembre scorso, alla quale hanno preso parte 24 professionisti provenienti da tutta Italia.

Il termine “Scirubetta”, che deriva dalla parola araba “Sherbet” (bevanda fresca), ricorda un’antichissima preparazione calabrese che si faceva con neve fresca appena raccolta aromatizzata con miele di fichi, mosto cotto e, in tempi più recenti, con succo di agrumi o altra frutta, caffè e cioccolata. Arena ha conquistato il pubblico del Festival con un sorbetto agli agrumi biologici a km zero, preparato con mandarini, arancia rossa, limoni e variegatura di filetti di cedro. 100 mila persone hanno affollato il lungomare di Reggio Calabria e sono state oltre 70 mila le degustazioni di gelati artigianali.

“Ho cercato di valorizzare i sapori artigianali e autentici della nostra terra con gli agrumi raccolti nel terreno di famiglia” – ha affermato il gelatiere. “Per il mio gelato – ha continuato Giuseppe Arena - da sempre vado alla ricerca delle migliori materie prime ed ingredienti naturali ed il pubblico apprezza”.

Giuseppe Arena, oltre a far parte della Federazione Conpait Gelatieri, ha preso parte a tante iniziative di rilievo, come la Nivarata a Acireale, e “Le Vie dei Tesori” a Messina. Figlio d’arte, cresciuto con l’amore per la gelateria, a soli 7 anni ha preparato la sua prima granita insieme all’aiuto del nonno e del padre che, nel 1945, hanno aperto la loro pasticceria gelateria a Ganzirri (Messina). Nel 2011 Arena si mette in proprio e inaugura il Bar Gelateria “Export”, al centro di Messina. Oltre ai gelati tradizionali, Arena si diletta nella preparazione di gelati gastronomici, tra le sue creazioni più apprezzate, c’è il gelato alle vongole.

© Riproduzione riservata