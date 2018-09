Addio ai social, la decisione di Selena Gomez: "Torno alla vita reale"

Selena Gomez si prende una pausa dai social. In uno scatto pubblicato su Instagram la cantante - molto amata dai giovani - ammette di avere bisogno di un po' di distacco dal mondo virtuale.

"Mi prendo una pausa. Di nuovo. Così come sono grata ai social per la possibilità che mi danno di esprimermi, allo stesso modo sono felice di poter vivere la mia vita, in questo momento. Ricordate, i commenti negativi possono ferire le persone".

La 26enne tornerà nella vita virtuale? In passato aveva confidato ai giornali di aver dovuto prendersi una pausa per disintossicarsi. Nel 2016 rivelò di sentirsi depressa e incompresa, motivo per il quale decise di staccare da Instagram e Facebook.

