Dal Senato il sì all'obbligo dei seggiolini "anti abbandono" nelle automobili

Arriva l'ok dell'Aula del Senato al disegno di legge che obbliga a installare dispositivi di sicurezza per evitare l'abbandono dei minori in automobile. Dopo il via libera della Camera ad agosto, il ddl diventa così legge.

Il primo annuncio era stato fatto dal ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, a metà luglio direttamente su Facebook, nel quale aveva promesso che il ddl sarebbe diventato legge "già in autunno" con la previsione dell'obbligo di montare, sui seggiolini dell'auto, speciali dispositivi acustici che ricordino la presenza del bambino a bordo dell'auto. Si tratta di un passo importante contro il fenomeno dell'abbandono per distrazione dei bimbi sui seggiolini in auto, che negli ultimi 10 anni solo in Italia ha fatto registrare 8 vittime.

Il provvedimento potrebbe essere accompagnato da un incentivo per l'acquisto dei sensori. Un impegno in questo senso è stato assicurato dal ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. In queste settimane e nei prossimi mesi il ministero, informa una nota del dicastero, lavorerà in stretta collaborazione con il ministero dell'Economia per trovare le adeguate coperture finanziarie, probabilmente già in legge di Bilancio.

