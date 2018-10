Influenza, da metà ottobre al via la campagna di vaccinazione

L'influenza stagionale è alle porte e a breve prenderà il via la campagna vaccinale. Così come prevede la circolare del ministero della Salute, la vaccinazione si potrà effettuare dalla metà di ottobre alla fine di dicembre e sono

già numerose le prenotazioni per effettuare la vaccinazione presso gli studi medici.

A sottolineare quest'ultimo dato è Tommasa Maio, responsabile dell’area vaccini della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg). La vaccinazione, afferma l’esperta, "è raccomandata soprattutto alle categorie a rischio, come anziani e malati cronici, per le quali è gratuita. Va però ricordato che la vaccinazione antinfluenzale è gratuita anche per altre categorie sensibili quali, ad esempio, i familiari di soggetti fragili o immunodepressi".

Il vaccino, come sempre, sarà disponibile nelle farmacie e negli studi dei medici di famiglia. E da quest’anno, inoltre, la vaccinazione sarà offerta gratuitamente anche ai donatori di sangue.

"La scorsa stagione è stata la peggiore degli ultimi 15 anni. I dati riportano 8 milioni e 677mila casi. Purtroppo anche i casi di decessi, 160, sono triplicati rispetto all’anno 2016-2017 - afferma Fabrizio Pregliasco, virologo presso il Dipartimento Scienze biomediche per la salute dell’Università degli Studi di Milano -. La prossima stagione dovrebbe essere di intensità media, 4-5 milioni di casi oltre agli 8-10 milioni dovuti a forme derivanti da altri virus respiratori".

