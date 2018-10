La duchessa è incinta, Harry e Meghan aspettano un bambino: su Twitter l'annuncio ufficiale

«Le Altezze Reali il duca e la duchessa del Sussex sono molto lieti di annunciare che la duchessa aspetta un bambino».

Così su Twitter Kensington Palace annuncia che Meghan è incinta, precisando che la nascita è prevista nella primavera del 2019.

Harry e Meghan «sono grati per tutto il sostegno che hanno ricevuto dalla gente in giro per il mondo fin dal loro matrimonio di maggio e sono felici di condividere questa lieta notizia con il pubblico», si legge nella nota che annuncia la gravidanza.

Kensington Palace non precisa al momento con esattezza a quale mese sia Meghan Markle, ma l’indicazione della primavera per il parto lascia intendere che possa essere almeno al terzo.

Il nuovo Royal Baby, primogenito nel nuovo casato cadetto dei Susssex, sarà settimo nella linea di successione al trono britannico, sulla base delle nuove norme che hanno equiparato totalmente discendenti maschi e femmine: dopo Carlo e William (rispettivamente padre e fratello maggiore di Harry), i tre principini di Cambridge figli di William e Kate Middleton (George, Charlotte e Louis) e dopo lo stesso Harry.

L’indiscrezione che Meghan potesse essere incinta circolava da tempo sui tabloid.

L’annuncio è stato dato tuttavia in coincidenza di un viaggio in Australia e Nuova Zelanda, iniziato giusto oggi, prima missione ufficiale lontano dalla Gran Bretagna e dai suoi media per i duchi di Sussex.

