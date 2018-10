Marco Carta in diretta tv: "Sono gay e ho un compagno, non voglio nascondermi più"

Alla fine, ha scelto il salotto di Domenica Live per fare coming out. Ospite di Barbara D'Urso, Marco Carta ha confessato in diretta tv di essere gay.

«Sono gay, ho un compagno, e sono felice».

«Mi faceva soffrire — ha spiegato il cantante — non poter camminare per strada con la persona che amavo. Mi faceva soffrire non poterlo baciare».

Un processo quello raccontato dal cantante partito probabilmente da quando aveva 16 anni, e che adesso si è palesato. Marco Carta ha detto di sentirsi «30 chili in meno». Da tempo, si rincorrevano voci sulla sua presunta omosessualità, confermate adesso dalla sua confessione in tv.

Nel 2016, la sua ex Valentina Tarsitano aveva smentito l'omosessualità del cantante, quando all'epoca partecipò all’Isola dei Famosi. «A Marco piacciono le ragazze!» aveva detto, rispondendo alle voci di una presunta love story nata sull'Isola fra il cantante e un altro concorrente, Jonas.

Ieri però, Carta ha fatto chiarezza una volta e per tutte.

«Voglio liberare la mia anima, il mio corpo, ma anche la mia musica - ha detto -. Molti potrebbero contestarmi il fatto di aver aspettato anni per dirlo, ma questo è stato il mio percorso. Ora mi sento pronto e sicuro».

«Sono innamorato, non voglio nascondermi più».

© Riproduzione riservata