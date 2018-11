Scontro tra Fabrizio Corona e Nicola Savino, l'ex paparazzo: "Sei un piccolo nano"

Non è andato giù a Fabrizio Corona il servizio mandato in onda a Le Iene lo scorso 30 ottobre, nel quale si racconta lo scontro avvenuto tra Ilary Blasi e l'ex re dei paparazzi al Grande Fratello Vip. Una scena che ha fatto sorridere la Marcuzzi e Savino, conduttori del programma, che hanno poi fatto della sana ironia.

Corona non ha perso tempo e ha attaccato Nicola Savino nella sua pagina Instagram: "Anche stavolta sono stato protagonista alle Iene, c'era quel coso piccolo nano che mi insultava, come si chiama... Nicola Panino, Nicola Favino. La ma domanda è una: ma uno come lui che non ha qualità artistica, perchè è il conduttore di questi programmi? Forse perchè si eleva a intellettuale nel suo programma in radio in cui dipensa consigli filosofici?".

E poi conclude così: "Caro Nicola, ti vorrei ricordare quando tanti anni fa lavoravi con mio padre, a detta di tutti il più grande giornalista italiano, e ti disse 'mi dispiace, ma non puoi lavorare con noi, perché non sei capace di fare nulla'. Ai tempi facevi l'autore. Ci vediamo presto alle Iene perchè so che presto parlerete nuovamente di me".

