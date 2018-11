Cane San Bernardo sale sul treno per tornare a casa ma sbaglia direzione: salvato

Un cane San Bernardo è salito da solo su un treno per tornare a casa, ma ha sbagliato direzione rischiando di perdersi. A trovarlo sono stati, all’alba di oggi, il capotreno e una passeggera di un convoglio regionale in viaggio da Casalecchio di Reno a Bologna. Sul treno viaggiava anche il maresciallo Nicola Patti, comandante della stazione dei Carabinieri Bologna Navile, libero dal servizio.

Il militare ha preso in consegna il cane e l’ha portato in caserma. Con l’aiuto della Polizia Municipale e attraverso la lettura del microchip si è riusciti a risalire al proprietario, cui è stato restituito poche ore dopo. E’ stato poi ricostruito che Leone, questo il nome del cane, si era allontanato da Lama di Reno, dove vive, dopo aver scavalcato il recinto di un’azienda agricola. Aveva girovagato un pò poi era probabilmente salito sul treno per tornare a casa, sbagliando, però, direzione.

