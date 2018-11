Nozze in beneficenza per una giovane coppia di Palermo, il progetto di "Belief Retreat"

Si chiamano Rosalia Borgogna e Emilio El Fejji Aimen e la loro storia non è passata inosservata agli occhi degli organizzatori di Belief Retreat. Lei, al settimo mese di gravidanza, soffre di una forma di epilessia molto grave, lui invece, nato a Tunisi, è stato abbandonato dalla madre a 5 anni.

Desiderosi entrambi di sposarsi, riusciranno a realizzare il loro desiderio grazie al progetto benefico "Two+Us". Mercoledì 14 novembre gli organizzatori regaleranno alla coppia il matrimonio che ha sempre desiderato ma che non si è mai potuta concedere.

Il progetto benefico "Two+Us" è parte integrante di "Belief Retreat", evento itinerante che - dopo l’esperienza dello scorso anno in Messico - dal 12 al 14 novembre prossimi porterà a Palermo un gruppo di Wedding Planner internazionali appartenenti alla rete Belief. Il matrimonio sarà celebrato da Leoluca Orlando.

A promuovere il Belief Retreat a Palermo è la redazione di Sposi Magazine, rivista di settore distribuita a livello nazionale e internazionale, unico media partner ufficiale dell’evento per l’Italia. L’organizzazione dell’evento in Italia, invece, è stata affidata alla Event & Wedding Planner Sandra Santoro (membro di Belief con il suo brand gettingmarriedinitaly®) che, per l’occasione, è stata coadiuvata da Confcommercio Palermo, con a capo la sua presidente Patrizia Di Dio e dal presidente di Assoeventi di Confcommercio Palermo, Maurizio Cosentino.

