Stile di vita poco salutare per bambini e adolescenti che dormono troppo poco

I bambini e adolescenti che dormono troppo poco hanno anche uno stile di vita poco salutare: saltano la colazione, consumano fast-food e dolci regolarmente, sono più spesso obesi o sovrappeso e passano molto tempo davanti agli schermi.

Lo segnala uno studio della Rutgers University del New Jersey condotto su 177mila studenti, pubblicato sul Journal of Clinical Sleep Medicine.

«Circa il 40% degli scolari seguiti nello studio dormiva meno ore di quelle raccomandate - commenta Labros Sidossis, coordinatore della ricerca - Un sonno insufficiente porta a cattive abitudini alimentari, più tempo davanti a pc e tv e obesità in entrambi i sessi».

L’Accademia americana della medicina del sonno raccomanda, per i bambini dai 6 ai 12 anni di età, 12 ore di sonno giornaliero per stare bene, e 10 ore per gli adolescenti dai 13 ai 18 anni. In particolare a dormire meno è risultato il sesso maschile, sia tra i bambini (42,3% rispetto al 37,3% delle bambine), che tra gli adolescenti (42,1% contro 32,8%).

I teenager che dormivano poco avevano anche una minore forma fisica a livello respiratorio e facevano meno sport.

«Possiamo ipotizzare che un numero adeguato di ore di sonno - continua Sidossis - dia più energia durante il giorno. Quindi chi dorme bene è forse fisicamente più attivo e ha una maggiore capacità aerobica».

Quello delle poche ore di sonno tra i bambini è un «problema di salute sottostimato nelle società occidentali - conclude lo studioso -. Genitori, insegnanti e medici dovrebbero enfatizzare e promuovere buone abitudini di sonno in termini di qualità e durata».

© Riproduzione riservata