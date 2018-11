Fuori per lavoro alla Ferragni manca il figlio, la Guarnieri attacca: "Il mio sempre con me"

Un botta e risposta che sa tanto di "lezione di vita". Protagoniste Chiara Ferragni e la giornalista Elena Guarnieri.

A Shangai per lavoro, la fashion blogger ha lasciato a casa il piccolo Leone insieme al padre Fedez e ai nonni. Tra un selfie e l'altro direttamente dalla Cina, si è dunque sfogata sui social: "Quando viaggio senza mio figlio mi manca molto. E non posso far altro che piangere ogni volta che vedo attorno a me altre mamme che si godono i sorrisi del proprio figlio".

“Puoi postare tutte le foto che vuoi, di tutto il mondo ma non valgono quanto le foto di tuo figlio che sorride!”, hanno dunque attaccato sul web. Ma la risposta che ha creato più scalpore allo sfogo della Ferragni, è stata quella della giornalista Elena Guarnieri.

“Chiara, faccio la giornalista pendolare da 13 anni. Mio figlio ne ha 9 - ha iniziato a raccontare la giornalista -. Fino a quando non ha cominciato le elementari me lo sono trascinato ovunque e il mio stipendio se n’è andato tra voli aerei, treni e tata”.

“Ora deve restare a Milano - ha continuato la Guarnieri - e mentre io sono via (circa 10 giorni al mese) soffro come un cane. Perché più crescono e più hanno bisogno di te. Aggiungi a tutto questo che l’ho cresciuto da sola. Ma la vita è più forte di tutto, amo il mio bambino e il mio lavoro senza il quale 1) non sarei felice 2) non potrei nemmeno permettermi di farlo crescere. Pensa che almeno ha il suo papà mentre tu non ci sei”.

“Grazie della tua splendida lezione”, ha dunque risposto la Ferragni. "Non voleva essere una lezione, - ha dunque risposto la giornalista -. Capisco il tuo malessere, non devi fare altro che conviverci”.

© Riproduzione riservata