Anche gli adulti ricorrono alla ninna nanna per addormentarsi: 6 su 10 usano la musica

La ninna nanna esiste anche per gli adulti: più di sei persone su dieci usano infatti la musica per cercare di addormentarsi. Ovviamente non si tratta di una melodia per bimbi ma di musiche familiari e gradevoli che conciliano il sonno. Si tratta del risultato di uno studio dell’Università di Sheffield che è stato pubblicato sulla rivista scientifica Plos One.

In totale, il 62% degli intervistati ha riferito di usare la musica per prepararsi a dormire: le 651 persone che hanno partecipato all’analisi hanno dichiarato di sentire, in totale, 14 generi musicali diversi. La perdita di sonno, spiegano i ricercatori dell’ateneo inglese, è un problema diffuso che porta a gravi conseguenze fisiche ed economiche, e la musica potrebbe servire come un aiuto per dormire alquanto economico e non di tipo farmacologico.

Dall’Università di Sheffield precisano come si sia trattato del "più grande sondaggio sull'uso quotidiano della musica per il sonno".

