Claudio Amendola shock: "Ho avuto un infarto durante le riprese di Nero a Metà"

Rivelazione shock di Claudio Amendola al settimanale Di Più Tv: l'attore ha avuto un infarto durante le riprese della fiction Nero a Metà, che ha debuttato lunedì sera con ottimi numeri. Nell'intervista Amendola racconta la sua terribile esperienza, i dolori improvvisi e le difficoltà respiratorie che lo hanno costretto a correre in ospedale dove è stato salvato appena in tempo.

«Appena mi hanno visto i medici del reparto di cardiochirurgia non hanno perso un secondo. Mi hanno fatto subito un elettrocardiogramma e poi mi hanno trasferito di corsa nella sala rossa - racconta -. Per fortuna l’infarto è stato piccolo: non c’è stato bisogno di operarmi».

Accanto a lui la moglie Francesca Neri che lo ha sempre sostenuto. Una settimana dopo il brutto episodio, Amendola è tornato sul set per continuare le riprese stando ben attento a non sforzarsi troppo. Da allora ha cambiato abitudini, iniziando una dieta più sana e smettendo di fumare.

© Riproduzione riservata