Instagram e Facebook "down" in Europa: malfunzionamenti social anche in Italia

Problemi per Facebook e Instagram. Le due piattaforme social infatti in queste ore stanno creando non pochi disagi a migliaia di utenti che segnalano difficoltà nel visualizzare gli aggiornamenti o nel pubblicare i post, caricare foto e postare commenti.

Malfunzionamenti che, come riportato dal Corriere della Sera, hanno colpito soprattutto il Nord Europa ma le difficoltà sono state riscontrate anche in Italia, in particolare nelle grandi città come Milano, Firenze e Roma.

Non è la prima volta che si presentano problemi del genere per i due celeberrimi social e come accade in questi casi tra gli utenti è già allarme. Il disservizio inoltre sta interessando anche gli Stati Uniti, in particolare l'area di New York e diverse altre nazioni.

© Riproduzione riservata