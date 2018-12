Angelina Jolie e Brad Pitt, è ufficiale: raggiunto accordo per l'affidamento dei figli

Le star di Hollywood Angelina Jolie e Brad Pitt hanno raggiunto un accordo per l'affidamento dei loro figli: lo riporta la Bbc online, che cita l'avvocato di Jolie.

La coppia, che ha sei figli di cui tre adottati, si era separata nel 2016 dopo due anni di matrimonio. Il legale non ha precisato i termini dell'accordo.

Dopo l'annuncio della separazione la coppia aveva iniziato una dura battaglia per l'affidamento dei figli, durante la quale Pitt è stato anche indagato per possibili abusi su uno di loro: le indagini erano scattate per un episodio che si sarebbe verificato a bordo di un aereo privato. L'attore era stato poi assolto dall'Fbi e dal Dipartimento per i minori e la famiglia della contea di Los Angeles nel novembre 2016.

