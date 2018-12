Fedez-Ferragni, protesi con la raccolta fondi delle nozze: giovane torna a camminare

Tornerà a camminare anche grazie a Fedez e Chiara Ferragni, Ramona, una ragazza di Settimo Torinese alla quale, diversi mesi fa, è stata amputata una gamba a causa di una forma molto rara di cancro.

Il rapper e la moglie influencer, con i soldi raccolti durante il loro matrimonio, acquisteranno per la ragazza una gamba artificiale dotata di ginocchio elettronico.

«Il nostro Paese dà ai pazienti delle gambe artificiali di vecchia generazione, molto difficili da usare, e solo che se lo può permettere acquista i nuovi modelli», sostiene la coppia su Instagram.

La foto dell’incontro tra Fedez, la Ferragni e Ramona, pubblicata sul social, è stata subito condivisa da decine di migliaia di follower.

«Oggi siamo andati a trovare Ramona, - ha raccontato Fedez sui social - una ragazza incredibile che in poche ore è riuscita a trasmettermi una positività e un’energia che poche volte mi è capitato di provare. Ramona a causa di un tumore molto raro è stata costretta all’amputazione della gamba sinistra dopo 7 mesi di immobilità a letto, ciò nonostante riesce a raccontare tutto con un sorriso ed una forza che mi hanno sinceramente spiazzato. Grazie alla raccolta fondi che abbiamo deciso di fare in occasione del nostro matrimonio potremo prendere una protesi elettronica a Ramona che dopo anni potrà tornare a camminare. Apro una piccola parentesi, ad oggi il nomenclatore del tariffario per i disabili è rimasto fermo al 1999 questo fa sì che le ASL passino delle protesi che a tutti gli effetti non permettono a persone che hanno subito amputazioni di camminare. Spero che presto questa situazione possa cambiare perché queste protesi elettroniche hanno dei costi che non tutte le famiglie possono sopportare ed è giusto restituire a queste persone la dignità che si sono conquistate con così tanta forza di volontà».

