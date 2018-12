WhatsApp e Netflix trionfano: sono le applicazioni più scaricate del 2018

WhatsApp sull'iPhone, Netflix sullo schermo più grande dell'iPad: sono queste le due applicazioni regine del 2018 in Italia.

La chat e il software del colosso audiovisivo si piazzano al primo posto delle app gratuite più scaricate sullo smartphone e il tablet di Apple.

La classifica stilata dalla Mela incorona anche le app a pagamento: la più acquistata su iPhone è "DSLR Camera", che punta a trasformare il telefono in una reflex, mentre su iPad le vendite incoronano "Procreate", strumento con cui disegnare, dipingere e illustrare.

Tra i giochi, sul melafonino trionfa "Helix Jump" per i gratuiti e "Plague" per quelli a pagamento; su iPad il più scaricato tra i gratuiti è "Fortnite", mentre "Minecraft" spopola nelle vendite. La compagnia di Cupertino svela anche la classifica della musica più gettonata su Apple Music in cui, sempre in Italia, sbanca Sfera Ebbasta. "Il re del trap" trionfa tra gli album con "Rockstar" e tra i singoli con "Cupido".

A livello internazionale, invece, l'artista dell'anno è Drake, e la canzone "I like it" di Cardi B, Bad Bunny & J Balvin. Fortnite è il gioco gratuito più scaricato sia su iPhone che su iPad, mentre YouTube è la app che conta più download su entrambi i dispositivi.

