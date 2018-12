Anemia, arriva l'app per diagnosticarla con una semplice foto alle dita

Una app per smartphone può diagnosticare l’anemia, e più in generale tenere sotto controllo i livelli di emoglobina, soltanto attraverso una foto della mano. A mettere a punto l’algoritmo, che sfrutta il colore della pelle sotto le unghie, sono stati i ricercatori del Georgia Institute of Technology, che l’hanno descritto su Nature. L’idea della app, spiega la rivista del Mit, è venuta a un paziente con anemia cronica per una malattia genetica fin da bambino, che ora è uno studente dell’istituto.

Per 'insegnare' all’algoritmo a riconoscere le persone anemiche sono state reclutate 100 persone con anemia. La app è stata poi provata su 337 persone, di cui 72 sane, ed è stata in grado di trovare i pazienti anemici in percentuale superiore a quella di un medico che si basa sull'esame obiettivo del paziente, anche se inferiore a quella del test del sangue. È comunque un metodo di efficacia paragonabile a quello di molti strumenti diagnostici approvati dall’Fda, rilevano gli autori.

«Data l’alta prevalenza dell’anemia nel mondo, che colpisce due miliardi di persone - concludono - questo strumento ha delle implicazioni importanti per tenere sotto controllo l’emoglobina sia per le popolazioni a rischio che per quelle generali».

