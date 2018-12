X Factor, Manuel Agnelli lascia il talent: "E' la mia ultima edizione"

E’ stata la serata della semifinale, quella andata in scena ieri dalla X Factor Arena di Milano, ma anche quella dell’addio inaspettato di Manuel Agnelli al talent show di Sky. «Questa sarà la sua ultima edizione di X Factor - ha detto la voce degli Afterhours - ho chiuso un ciclo. Il mio percorso si chiude qui».

La decisione ha lasciato a bocca a aperta il pubblico di Strafactor, l’appendice post live presentata da Daniela Collu.

Pare che la decisione di Agnelli fosse presa già prima della puntata di ieri, certo è però, che lo svolgimento della gara, che ieri ha visto l’eliminazione di Martina Attili al termine della prima manche, non ha giovato all’umore del giudice che ha commentato l’esclusione della sua concorrente con un polemico "avete fatto un capolavoro", rivolto ai colleghi giudici.

«È una cosa che avevo deciso ancora prima dell’eliminazione di Martina - ha però aggiunto Agnelli - quindi l’avrei detto comunque».

Un’edizione non troppo strana, quella di X Factor di quest’anno, che già aveva visto Agnelli protagonista di una difesa appassionata di Asia Argento al momento della esclusione dal tavolo dei giudici per le polemiche legate al caso Jimmy Bennett.

Se l’intenzione di Manuel Agnelli di lasciare il programma ha lasciato sorpresi tutti, di certo c'è che nei prossimi programmi del cantante c'è un progetto live da solista, intitolato 'An evening with Manuel Agnelli' e che prenderà il via Teatro Lyrick di Assisi il prossimo 30 marzo (e a seguire in altre dodici tappe nei mesi seguenti), in occasione del quale il frontman degli Afterhours si proporrà in una versione inedita, per una sorta di dialogo confidenziale con il pubblico e con i fan, tra titoli di repertorio della sua band e altre cover.

