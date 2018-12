Natale al cinema tra risate e animazione, tutti i film in programmazione

Da Mary Poppins a Boldi e De Sica, Redford passando per Martone, Cortellesi e Veronesi. È quanto propone la ricca programmazione cinematografica del periodo natalizio. La storica coppia del mondo della comicità italiana, formata da Christian De Sica e Massimo Boldi, torna sul grande schermo il 19 dicembre in "Amici come prima", diretto dallo stesso De Sica, che indossa i panni di Cesare, stimato direttore del Relais Colombo, hotel di lusso di Milano. Con l'arrivo di nuovi soci cinesi intenzionati a rivoluzionare tutto, Luciana (Regina Orioli), figlia di Massimo Colombo (Massimo Boldi), storico proprietario dell'hotel, licenzia per primo proprio il direttore. Cesare, rimasto senza lavoro, scopre che Luciana sta cercando per suo padre una badante, ed è disposta a spendere 5000 euro al mese pur di arginare il vivace e arzillo Massimo. La prospettiva di uno stipendio così allettante spinge Cesare a candidarsi. Aiutato dal suo amico Marco (Maurizio Casagrande) si traveste da donna e diventa la seducente Lisa che, travolgendo Massimo al primo incontro, viene assunta.

Il 20 dicembre è la volta di "Old man & the Gun", l'ultimo film di Robert Redford, diretto David Lowery. Redford indossa i panni di Forest Tucker, un rapinatore di banche seriale. Nello stesso giorno escono anche "Capri-Revolution" di Mario Martone e "Il Ritorno di Mary Poppins", sequel dello storico film Disney, diretto da Rob Marshall. Emily Blunt sarà l'amatissima tata, che ritroverà la famiglia Banks vent'anni dopo il primo film del 1964.

Il 20 dicembre esce anche "Ben is Back" di Peter Hedges con Julia Roberts. Il 25 dicembre esce "Spider-Man - Un nuovo universo", film d'animazione di Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman. Il 27 dicembre arriva "La Befana Vien di Notte", film di Michele Soavi con Paola Cortellesi. Lo stesso giorno esce anche "Moschettieri del Re", un film di Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Margherita Buy e Alessandro Haber.

© Riproduzione riservata