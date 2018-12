Il rosso corallo è il colore moda del 2019: si adatta a bionde e more, griffe già pronte

Living Coral, rosso corallo, vivo, quella particolare tonalità di rosso vibrante di luce e di sfumature, dal fuoco all’arancione, che infiamma i fondali marini, è il colore suggerito da Pantone con il numero 16-1546 che rinnoverà il guardaroba estivo del 2019.

Living Coral è una cromia che nelle diverse sfumature si adatta a bionde e more, esaltando sia i capelli chiari e l'incarnato delicato, sia le pelli ambrate con chiome brune.

«Il rosso corallo è una tonalità piena di vitalità, con un accenno dorato che infonde energia e ravviva con delicatezza" spiega il marchio americano che detta le tendenze-colore da cui attingono i settori della moda e del design. Ecco perché il rosso corallo piace tanto alle griffe. Living coral può rendere più elegante qualsiasi capo, sia il tailleur più sportivo che l'abito da red carpet.

«Socievole e vivace - proseguono da Pantone - il Living Coral è un colore rassicurante che si manifesta nella natura che ci circonda e che mostra una forte presenza sui social media. Nella sua grandiosa manifestazione sottomarina questa tonalità vivificante ed effervescente incanta l’occhio e la mente. Al centro del nostro vivido ecosistema cromatico naturale, Pantone Living Coral ricorda come le barriere coralline siano un variegato caleidoscopio di colori».

Evviva, con questo colore siamo anche in pieno tema ambiente e cavalchiamo almeno con la palette cromatica l’ondata green che ormai ha travolto tante grandi maison.

Living coral ha già colorato le grandi passerelle della moda primavera/estate 2019. Da Armani a Prada, da Valentino a Chanel, da Michael Kors a Ferragamo, da Gucci a Dolce & Gabbana.

C'è un rosso corallo quasi fosforescente nel guardaroba estivo dall’eleganza «sbagliata» di Miuccia Prada, sempre alla ricerca di quei contrasti tra eleganza classica e ricercatezza che creano uno stile inconfondibilmente concettuale, dove l'abito rosso vivo tutto rouches sul fondo è accostato alle mezze calze amate-odiate dalle donne e al cerchietto con fiori di plastica. Da Michael Kors il rosso è quello dei coralli dei mari tropicali. Lo stilista americano che ha acquisito nel suo gruppo la maison Versace ha pensato alle ragazze in vacanza su isole tropicali nel disegnare la sua nuova collezione Resort, un abbigliamento nato per godere il mare e il tempo libero, che punta ad un mix di tessuti floreali, in grafiche da mini a maxi, pantaloni sarong, gonne pareo, pijama oversize, abiti morbidi.

Tutto è colorato e grondante di sicilianità da Dolce & Gabbana che nella loro antologica collezione per l’estate (hanno

fatto sfilare 150 capi) alternano le loro tipiche guepière super sexy, ai completi con pantaloni tre pezzi in pizzo nero, agli abiti carioca e ai vestitini floreali con le rose rosse ricamate, stampate e le balze ricche di decori, dove predomina

il rosso dei coralli del mar Mediterraneo. Come figure antropomorfe personificazioni del fuoco o di dee del mare, le donne Valentino sfoderano tute pantaloni in chiffon drappeggiato e cappe sontuose e croccanti in raso rosso corallo o arancione fluorescente. In testa cuffie voluminose in fiammeggianti anemoni marini.

