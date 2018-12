Viaggi di coppia come idee regalo per Natale, ecco alcune idee originali

Un viaggio di coppia «chiavi in mano» come idea per un regalo di Natale. Se a lanciare la tendenza qualche anno fa sono stati i cofanetti-regalo, oggi gli italiani tornano anche in agenzia di viaggi per chiedere un prodotto da regalare senza preoccupazioni sui costi nascosti.

Tra i molti espositori che si sono già registrati a Bit 2019 - Borsa Internazionale del Turismo, a fieramilanocity dal 10 al 12 febbraio del prossimo anno, l’Osservatorio di Bit ha selezionato alcune idee originali che i professionisti del settore metteranno nella loro top list di proposte.

Per gli amanti delle feste al caldo, grande ritorno quest’anno di mari cristallini e sabbie bianche come quelle della Repubblica Dominicana. Il trend di quest’inverno, però, è abbinare il relax sulle spiagge di Boca Chica o Punta Cana con la vacanza culturale: da non perdere dunque l’Alcazar, casa-museo della famiglia Colombo, e la Catedral Primada de América. Per chi cerca un pizzico di avventura in più la novità di quest’anno è invece il Guatemala: una vacanza mare-e-sole, magari dormendo in una «posada» su una delle isolette presso la barriera corallina.

In Europa una proposta vicina, dai prezzi competitivi e dall’innegabile fascino, è Lubiana, città a misura d’uomo dall’elegante impronta asburgica che nel periodo delle feste si illumina di luci, colori, aromi e musica. Magari aggiungendo una tappa a Trieste, la più mitteleuropea delle città italiane.

Sempre restando in Italia, sull'onda del continuo successo dei tour enogastronomici, un altro must per le vacanze di coppia di quest’inverno sono gli agriturismi presenti in tutte le regioni. Ma si può anche optare per una vacanza attiva ad esempio nel Basso Monferrato, dove è possibile fare trekking, andare a cavallo o partecipare ai lavori nelle vigne.

E per chi non vuole rinunciare alle comodità e anche a un pò di luxury? La risposta è Su Gologone, il boutique hotel nel cuore della Barbagia in Sardegna che ha affascinato anche Madonna, dove è possibile soggiornare in stanze a tema.

© Riproduzione riservata