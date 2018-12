Biglietti fino a 650 euro per una masterclass con la Ferragni, fan furiosi: "Rinunciamo"

La sua prima masterclass di make-up. Un traguardo importante per Chiara Ferragni che terrà il suo primo corso il prossimo 9 febbraio al teatro Vetra di Milano, dalle 14.30 alle 19.

Tutto perfetto se non fosse che questa sua iniziativa in queste ore sta facendo letteralmente infuriare i suoi fan. Il motivo? Il costo del biglietto per partecipare al corso: ci vogliono infatti da un minino di 350 euro e fino a 650 euro per poter partecipare alla giornata insieme alla Ferragni.

E nonostante il boom di accessi al sito Beauty Bites Masterclass con 37mila persone in coda, fa discutere molto il prezzo fissato per la masterclass.

Ma andiamo con ordine. Il biglietto "basic" costa più di 350 euro. L'exclusive ticket invece parte da 450 euro. Infine, il vip ticket da 650 euro che comprende anche foto insieme alla Ferragni e al make-up artist Manuele Mameli.

«Ma davvero c'è gente che spende 650 euro?», tuonano sul web. E ancora, «mi pago due affitti con un vip ticket».

«Nuovo metodo di pagamento: vendi un rene», sceglie di scrivere un altro fan, facendo un po' di ironia.

«Mi ero messa in coda, - spiega invece una ragazza - volevo farlo con un'amica. Ma i prezzi sono troppo alti, ho dovuto rinunciare».

