Baglioni difende i migranti, ma la direttrice Rai lo gela: mai più al festival di Sanremo

Per il direttore di Raiuno Teresa De Santis, come riferisce il quotidiano La Stampa, potrebbe far cadere miseramente nel vuoto l'ipotesi di un Baglioni Ter al Festival di Sanremo a seguito della polemica ingaggiata tra il "dirottatore" Baglioni e il ministro all'Interno Matteo Salvini sull'arrivo di migranti in Italia.

Lo scontro tra il leader della Lega e Claudio Baglioni è avvenuto, tra l'altro, per un Festival non deciso, ne' organizzato dalla De Santis, ma è frutto della precedente gestione Rai.

Di sicuro, dicono le persone a lei vicine e riporta La Stampa, l’ipotesi di un Baglioni Ter che l’artista aveva caldeggiato, appare ormai più che improbabile.

Sui social si sono già scatenate le prime reazioni a sostegno del cantante romano.

