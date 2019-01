Flavio Briatore parla del futuro del figlio: "Non serve che vada all'università, sarò io a formarlo"

Intervistato dal settimanale Oggi, Flavio Briatore non ha dubbi sul futuro di suo figlio Nathan Falco: "Non andrà all'università, sarò io a formarlo".

Prima di allora, l'imprenditore 68enne spiega che il figlio - che oggi ha 9 anni - sa già che a 14 anni frequenterà il liceo in un collegio in Svizzera. "Non può vivere a Montecarlo per sempre".

Falco è nato dal suo matrimonio con Elisabetta Gregoraci. Relazione ormai finita.

"Dopo il diploma, mio figlio verrà a lavorare con me. Non vedo la ragione di frequentare l'università: sarò io formarlo. A me non serve un laureato, mi serve uno che porti avanti quello che ho costruito".

E ancora: "Se lavori bene, vieni pagato molto bene, se non lo fai sei fuori. È meritocrazia e nulla di più. Non esiste la fortuna, ma i sacrifici e l'impegno".

Per quanto riguarda la sua separazione dalla Gregoraci, Briatore spiega: "Restiamo comunque una famiglia, così Falco cresce sereno e amato".

