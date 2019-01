Le Spice Girls di nuovo insieme, arriva un film per celebrare il reunion tour

In arrivo un film d’animazione per il reunion tour delle Spice Girls. Simon Fuller, il manager del gruppo femminile britannico, nel corso di una lunga intervista rilasciata a "Billboard" ha affermato: «Stiamo per metterci a fare un sacco di cose elettrizzanti. Faremo un film d’animazione e ci sono molte altre cose eccitanti in arrivo».

Le Spice avevano annunciato lo scorso 5 novembre che, pur senza Victoria Beckham, da anni apprezzata stilista, avrebbero intrapreso il primo tour dal 2012. Andrew Parsons, il managing director della sezione britannica di Ticketmaster, ha affermato: «Il tour delle Spice Girls è diventato il migliore della storia di Ticketmaster UK. Abbiamo avuto milioni di persone sul nostro sito alla ricerca di un biglietto. A un certo punto abbiamo avuto una fila di oltre 700.000 utenti. Si sarebbero potute esibire per quasi tutte le sere dell’anno».

Fuller, dopo aver lanciato le Spice Girls in tutto il mondo, è stato anche il manager di Annie Lennox, Amy Winehouse, Lewis Hamilton, David Beckham e sua moglie Victoria. Il suo più recente progetto sono gli Now United, un gruppo di 14 teenager di 14 diverse nazionalità. Il tour delle Spice si aprirà il prossimo 24 maggio a Dublino.

