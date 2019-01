In aumento i casi di influenza in Italia, Sicilia e Calabria tra le più colpite

E’ stata finora una stagione influenzale di modesta entità, specie rispetto allo scorso anno, ma nell’ultima settimana si registra un brusco aumento dei casi: dal 7 al 13 gennaio si sono ammalate 431 mila persone, portando a oltre 2,2 milioni il numero complessivo degli italiani messi ko da febbre e dolori articolari dall’inizio dell’epidemia.

Lo riferisce l’Istituto Superiore di Sanità nel suo bollettino settimanale InfluNet. Il livello di incidenza in Italia è pari a 7,1 casi per mille assistiti, una quota non particolarmente allarmante al momento ma comunque superiore a quasi tutte quelle degli ultimi 15 anni, eccetto gli ultimi due (ed escludendo ovviamente l’epidemia della cosiddetta influenza A nel 2009, che però fece registrare un picco molto anticipato).

Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni, tra i quali si osserva un’incidenza pari a 15,0 casi per mille assistiti. Il totale del numero dei casi è pari a 2.246.000. Le Regioni del Centro e Sud Italia (Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Calabria e Sicilia) quelle maggiormente colpite, con le Marche a spiccare con 11,21 casi per mille assistiti. Il picco è previsto tra circa un mese.

