Migranti in Italia, polemica social fra Lorella Cuccarini ed Heather Parisi

Botta e risposta a distanza fra Lorella Cuccarini ed Heather Parisi.

Il contenzioso social parte da una intervista a 'Oggi' nella quale la showgirl 'più amata dagli italiani' scende in campo a favore del governo.

"Ma quali politiche di destra? - dice al settimanale la Cuccarini -. Ha fatto più cose di sinistra questo governo di quelli precedenti. Io vorrei che i miei figli fossero liberi di scegliere se andare fuori o rimanere in un Paese che offra loro delle possibilità. Invece qui non riesci a fare nulla, siamo in austerity, abbiamo un tasso di disoccupazione altissimo, 5 milioni di poveri. E mi dite che bloccare l'immigrazione è di destra? È sacrosanto".

Parole che non sono sfuggite al leader della Lega Matteo Salvini, che su Twitter ha commentato:

"Sono convinto che quelle di Lorella Cuccarini siano parole di buonsenso in cui si riconosce la grande maggioranza degli italiani".

L'uscita della showgirl non è piaciuta, invece, alla sua ex rivale, Heather Parisi. Che, sempre su Twitter, ha commentato ironica: "Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d'étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste".

"Noto con piacere - replica dunque la Cuccarini - che H non si è ancora tolto l’auricolare dai tempi di “Nemica Amatissima” e dunque mi rivolgo direttamente al suggeritore “Umbi”: come mai una persona che da molto tempo ha lasciato l’Italia - per motivi che io non ricordo, ma forse qualcun altro sì - continua ad occuparsi, twittando da paradisi ‬fiscali, di questioni che dovrebbero riguardare chi in Italia vive, lavora e paga le tasse? Ah saperlo...

