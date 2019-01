Corona: "Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez". La Ferragni nega: "Ma ti pare?"

La confessione di Fabrizio Corona, vera o falsa che sia, ha catturato l'attenzione dell'opinione pubblica e naturalmente della Ferragni. Corona ha ammesso a "Verissimo" di essere stato tradito da Silvia Provvedi, che sarebbe andata a letto con Fedez.

Parlando dei tradimenti Corona ha detto: “I tradimenti sono veri, quelli che so io sono veri, poi magari non sono veri ma io so che lo sono cioè è la mia opinione e il mio punto di vista… quando esci dal carcere hai esigenze fisiche, qualcuno in modo normale e qualcuno in modo compulsivo. Facevo uso di Viagra in modo bulimico e un po’ per recuperare, un po’ per sindrome di Peter Pan tutte quelle più belle e famose dovevo farmele. E ci sono riuscito”.

La Ferragni, dopo la notizia, ha risposto a un follower su Instagram che le ha chiesto chiarimenti in merito: “E’ vero che Fedez ti ha tradito con Silvia Provvedi? Lo ha detto ora Corona a Verissimo”, le ha chiesto un fan. Secca la risposta della Ferragni: "Ma ti pare?”.

© Riproduzione riservata