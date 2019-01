Risolto uno dei misteri di Saturno, un giorno dura 10 ore e 33 minuti

Dieci ore, 33 minuti e 38 secondi. Tanto dura un giorno su Saturno, secondo l’ultima ricerca pubblicata a seguito dei dati raccolti dalla sonda Cassini della Nasa. I nuovi calcoli risolvono uno dei misteri che riguardano il pianeta con gli anelli e riducono di diversi minuti la precedente stima della durata del giorno su Saturno, che arrivava secondo alcuni a 10 ore e 47 minuti.

La difficoltà nella misurazione del giorno era legata alla mancanza di punti di riferimento dai quali far partire il conteggio, non essendoci montagne o avallamenti ma essendo in presenza di un gigante gassoso. «La risposta era negli anelli», ha spiegato la scienziata del Cassini Linda Spilker: «i ricercatori hanno usato le onde che si creano negli anelli per fare capolino all’interno di Saturno e ottenere così questo dato cercato da tempo».

