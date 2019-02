Un buon matrimonio? Per la Scienza è anche questione di geni

Non solo la chimica, le risate o gli interessi in comune. A quanto pare a decidere le sorti di un matrimonio felice sono anche i geni. E' nel Dna infatti che si regola l'attività dell'ossitocina, meglio noto come l'ormone dell'amore e dell'attaccamento.

Lo spiega sul Journal of family Psichology il gruppo della Binghamton University di New York, guidato da Richard Mattson.

"Già precedenti ricerche avevano suggerito che a incidere, almeno parzialmente, sulla riuscita di un matrimonio fossero i fattori genetici e l'ossitocina - commenta Mattson - Ma questa è la prima dimostrazione che le variazioni dei geni collegati all'ossitocina influiscono sulla qualità della relazione, perché sono importanti per il modo in cui i due partner si sostengono a vicenda".

I ricercatori hanno studiato 79 coppie, dove a ognuno dei membri è stato chiesto di discutere di qualcosa che identificavano come il loro problema personale saliente (non collegabile a partner o famiglia), come le difficoltà sul lavoro. Di questo tema li hanno fatti parlare per 10 minuti, registrandoli e vedendo come l'uno aiutava l'altro. Poi gli hanno chiesto di rispondere separatamente a questionari, in cui dovevano valutare la qualità dell'aiuto ricevuto nella discussione e prelevato campioni di saliva.

In questo "abbiamo verificato che alcune variazioni dei geni dell'ossitocina influiscono sul comportamento di marito e moglie e che le differenze nel modo di agire della coppia hanno un piccolo effetto, anche se cumulativo, su come viene valutato il sostegno del coniuge e la qualità della relazione", prosegue Mattson. In particolare ad influire di più è una determinata combinazione genetica nei mariti, associata a segni di deficit sociale. Chi ce l'aveva, era infatti meno soddisfatto del sostegno ricevuto dalla moglie, e del matrimonio in generale.

