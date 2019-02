Vaccini, Youtube rimuove i video "No Vax" dalla piattaforma

Bando ai video "No "ax" da parte di Youtube che ha annunciato in un comunicato a BuzzFeedNews, che i contenuti bloccati non sono in linea con le policy societarie che vietano di trarre profitto da video con materiale «pericoloso e dannoso».

«I video promozionali contrari alle vaccinazioni rappresentano una violazione di queste politiche», fa sapere Youtube. La decisione arriva dopo che alcune società avevano ritirato la pubblicità su YouTube proprio perché compariva con video contro la vaccinazione dei bambini.

Tra queste la Vitacost, che produce vitamine, e che ha deciso di fermare le proprie pubblicità perchè i suoi spot erano stati associati a video no vax.

