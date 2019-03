Lory Del Santo in tv: "Nulla di sbagliato concedersi per fare carriera"

"Non c'è nulla di male a concedersi sessualmente per far carriera".

Una dichiarazione forte quella di Lory Del Santo ospite della trasmissione La confessione, in onda su canale Nove e condotta da Peter Gomez.

"Non ci trovo nulla di sbagliato - ha incalzato la showgirl - se effettivamente porta a qualcosa".

E ancora: "Il dramma è farlo e poi non riuscire a ottenere ciò che si vuole anche perchè poi si accumula una rabbia che può solo distruggere".

E parlando delle sue esperienze personali, la Del Santo ha aggiunto: "Ci sono stati uomini che mi hanno fatto intendere di voler stare con me - ad esempio potenti del cinema - ma non mi hanno offerto niente in cambio".

E ha poi precisato: "Mi è successo con Sergio Leone ma non mi aveva promesso nulla in cambio, quindi in quel caso risposi di no".

© Riproduzione riservata