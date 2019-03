Foto con la codeina? Esplode sui social la polemica contro Francesco Mandelli e Shade

Shade e Francesco Mandelli insieme in uno scatto condiviso sui social. Nulla di strano se non fosse che uno tiene in mano una boccetta mentre l'altro un bicchiere con dentro del liquido viola. Un'iniziativa che ha sollevato lo sdegno del web.

In molti hanno subito pensato alla codeina, la cosiddetta "droga degli adolescenti" di cui si è occupata anche Striscia la notizia nelle scorse puntate.

Analgesico oppioide, che si trova nei comuni sciroppi, oggi la codeina viene utilizzata per preparare - abbinati alla Sprite - i cosiddetti drink viola provocando così effetti stupefacenti su chi l'assume.

Se ne può diventare dipendenti in poco tempo, e la moda del momento vede i giovani assumere questo cocktail come se fosse un gioco.

Striscia la notizia si era già occupata di questo fenomeno, facendo notare come si parli spesso di questa droga anche nei testi delle canzoni di rapper e trapper come Sfera Ebbasta, con l'intento di inneggiare all'uso di questa sostanza.

Oggi è toccato a Shade e Mandelli. Il web non ha di certo perdonato la foto dei due, attaccati da diversi utenti. In molti hanno definito Mandelli "imbecille" o "cialtrone".

© Riproduzione riservata