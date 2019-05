"Seconda pelle", Tiziano Ferro svela il singolo scritto con Giordana di Amici

"Sei seconda pelle e lo sarai sempre. E ogni ferita che hai è un dolore per me, ed ogni schiaffo che prendi lo prendo anche io per te". Tiziano Ferro ha condiviso sui social una strofa del suo nuovo singolo, "Seconda pelle", scritto a quattro mani con Giordana Angi, concorrente di Amici.

Il brano è contenuto nel nuovo album del cantante di Latina, "Accetto miracoli", in uscita il 22 novembre. Secondo alcune indiscrezioni, sembra che la canzone sia stata registrata anche come duetto insieme a Giordana. Ferro ha anche ringraziato pubblicamente la giovane artista: “Grazie @GiordanaAngi per aver condiviso musica e sudore con me in questa canzone”.

La Angi è una delle concorrenti del serale di Amici, ed è tra le favorite alla vittoria del talent. Tiziano Ferro ha svelato i titoli di altre canzoni come "Amici per errore", "Vai ad amarti" e "Amo soltanto te" scritto per Andrea Bocelli con Ed Sheeran.

© Riproduzione riservata