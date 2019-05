Amici, i social celebrano la vittoria del messinese Alberto: "Sei grande"

Vincitore non convenzionale per Amici 2019. La diciottesima edizione del talent di Maria De Filippi è stata vinta da un giovane cantante lirico, Alberto Urso. Non si tratta di una figura nuova nel panorama musicale e in quello televisivo, infatti il pubblico di Rai 1 lo ha visto quando aveva appena 13 anni nella trasmissione di Antonella Clerici Ti lascio una canzone, dove si è esibito con grandi artisti come Gianni Morandi.

Urso, che ha vinto anche il Premio Tim, è molto seguito su Instagram, dove conta più di 302mila follower. I fan hanno accolto con entusiasmo la vittoria del loro beniamino: «Bravo Alberto, sei un grande, abbiamo tifato tutti per te. Lo avevi detto che il 26 ti porta bene!», «Felice per la tua vittoria, ha vinto il tuo indiscutibile talento e la tua grande umiltà ed educazione, sei l’esempio perfetto per tanti giovani».

E ancora: «Sei stato fantastico, la tua voce ci ha trasmesso emozioni... Ora incomincia il tuo sogno», «Siamo fieri di te, vittoria meritatissima», «Evviva il bel canto, l’educazione, l’umiltà e la semplicità. Grande Alberto Urso, orgoglio messinese», «Sono certo che riscuoterai successo in tutto il mondo», «La lirica pop ha trionfato!».

A vincere il Premio Danza, che corrisponde a 50mila euro in gettoni d’oro è stato, invece, Rafael Quenedit Castro: «Io che vado a dormire sapendo che il mio bimbo Rafael Quenedit Castro è vincitore di categoria, di un provino a Madrid e di un contratto in giro per l’Italia con Peparini».

«Grande Rafael, il primo ad accedere al serale, il primo ad andare in semifinale, il primo ad andare in finale e vincitore della categoria ballo», continuano i fan. «La perfezione si chiama Rafael Quenedit Castro», «Rafael si merita il premio e molto di più!», «Quest’anno il nome del vincitore della categoria danza è nettamente superiore a quello della categoria canto».

La lirica pop trionfa ad "Amici": il tenore messinese Alberto Urso incanta tutti e vince l'edizione 2019. Le foto della finale Alberto Urso vince Amici Alberto Urso, tenore di Amici Alberto Urso Giordana Angi, cantante Giordana Angi Il ballerino Rafael Il vincitore Alberto Urso La seconda classificata Giordana Angi Rafael vince il premio Categoria Alberto e Giordana Alberto e Maria Alberto Urso e Maria De Filippi Alberto Urso trionfa Alberto Urso vince Amici 18 Alberto Urso Il tenore Alberto Urso Alberto Urso

Delusione, poi, per i tanti fan di Giordana Angi, la cantautrice che sembrava favorita alla vittoria, ma che si è dovuta accontentare del Premio per la Critica Tim, corrispondente a 50mila euro in gettoni d’oro.

I fan, comunque, si complimentano con la loro preferita: «Sei stata 'sfortunata' ad arrivare con un grande come Alberto... Per me ai vinto lo stesso te», «Ma dove eri nascosta, una cantautrice da far venire i brividi», «Meritavi sicuramente la vittoria, complimenti comunque per come sei e per quello che riesci a trasmettere quando sei sul palcoscenico», «Vai Giordana, spacca tutto fuori da Amici perchè sei tu la vincitrice, sei una grande artista».

© Riproduzione riservata