Buon compleanno Paperino, compie 85 anni uno dei personaggi Disney più amati

Paolino Paperino, negli Usa Donald Duck, il simpatico papero disneyano paladino dei pasticcioni e degli sfigati, il 9 giugno festeggerà 85 anni. Il settimanale Topolino, edito da Panini Comics, che ha proprio in Paperino uno dei suoi personaggi più amati, gli dedicherà un numero monografico in edicola mercoledì 5 giugno, un’edizione che vedrà il mitico personaggio protagonista di cinque storie a fumetti che ci descrivono la sua personalità.

Donald Duck esordiva il 9 giugno del 1934 nel corto animato "The Wise Little Hen" (La Gallinella Saggia), appartenente alle Silly Symphonies. Da allora, il papero più famoso del mondo è apparso in oltre 150 cortometraggi e mediometraggi. Paperino, così ribattezzato in Italia, è un personaggio poliedrico che sperimenta sia le gioie dell’amicizia sia le frustrazioni provocate dalle futili seccature della vita quotidiana e proprio per questo motivo i fan di tutte le età possono identificarsi facilmente nei suoi numerosi cambi d’umore.

Paperino è amico di Topolino ed è fidanzato con Paperina sulla quale cerca costantemente di far colpo. Ha un atteggiamento da spaccone, ma in fondo è facile ferire il suo ego e ogni fallimento lo fa sentire alquanto frustrato. Tuttavia, nonostante questi suoi adorabili limiti, Paperino è un buono dal cuore d’oro.

«Paperino incarna il rapporto tra noi e la società in cui viviamo - spiega Alex Bertani, direttore di Topolino - perché Paperino siamo un pò tutti noi, con le nostre fragilità e le difficoltà a integrarci col mondo attorno a noi, ma sempre con la positività di chi non si abbatte, di chi continua a guardare tenacemente alla vita e al futuro con ottimismo e sempre rinnovato entusiasmo, a dispetto di tutto».

Il numero celebrativo 3315 del fumetto conclude la serie Paperino, Qui, Quo, Qua e il grande gioco geniale (testi Bruno Enna, disegni Alessandro Perina) dedicata a Leonardo da Vinci che ha preso il via a inizio maggio. In quest’ultima puntata, Paperino e nipotini, in viaggio tra Roma e Firenze, riusciranno a svelare i misteri del grande genio fiorentino rimasti in sospeso.

Un’altra storia vede Paperino contro Paperino (testi di Fausto Vitaliano, disegni di Emilio Urbano). Ovvero Paperino e tutti i suoi alter-ego: Paperinik, PK, DoubleDuck e Qu-Qu 7. Paperino dovrà vedersela con queste personalità, svincolate da lui per un errore di Archimede. I quattro eroi, però si renderanno conto che portare a termine le rispettive missioni senza Paperino non è facile.

Le due avventure della serie I Corti di Paperino (testi di Vito Stabile, disegni di Roberto Marini e di Massimo Asaro) esaltano invece l’imprevedibilità e la versatilità, due tratti distintivi della vita e delle avventure di Paperino, sempre alle prese con situazioni difficilmente prevedibili, ma in cui, alla fin fine, riesce sempre a destreggiarsi. Infine, non poteva mancare il binomio fortuna-sfortuna, con cui il festeggiato è sempre alle prese.

In Paperino e il ricciolo della fortuna (testi Federico Buratti, disegni Danilo Barozzi) Paperino proverà a sfidare per l'ennesima volta la sua proverbiale sfortuna. Con il numero successivo, del 12 giugno, i festeggiamenti di Paperino continueranno con il 50/o anniversario dalla prima apparizione di Paperinik, il supereroe mascherato che libera Paperopoli dai criminali. La storia scritta e disegnata da Marco Gervasio è «Paperinik: tutto cominciò così».

Per festeggiare gli 85 anni di Paperino, il marchio Original Marines gli dedica una capsule per bambini e bambine. Hip Hop Watches gli rende omaggio con un orologio. The Walt Disney Company Italia celebra l’85/o con il «Festival del Fumetto Disney» realizzato in collaborazione con Mondadori Store. Dieci incontri in una selezione di librerie Mondadori con alcuni tra i più noti disegnatori Disney.

Domenica 9 giugno Disney Channel (canale 613 di Sky) festeggia il compleanno di Paperino con Donald Birthday Collection, mandando in onda a rotazione degli episodi di Disney Topolino Shorts a tema Paperino.

